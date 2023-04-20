Владимирские полицейские сдали кровь ко Дню донора.
В России сегодня отмечается Национальный День...
Владимирские полицейские сдали кровь ко Дню донора.
В России сегодня отмечается "Национальный День донора". Ежегодно во Владимирской области происходит около восемнадцати тысяч донаций.
Накануне запасы донорской крови пополнили сотрудники регионального МВД. Больше тридцати полицейских приняли участие в акции "Zа жизнь!". Специально для этого в центр Владимира приехала выездная бригада врачей службы крови. Все потенциальные доноры прошли обязательный медосмотр, получили заключения об отсутствии противопоказаний и сдали по пятьсот миллилитров кров для нужд медучреждений области. Среди полицейских были как опытные доноры, так и те, кто лег на донорскую кушетку впервые.
Василий Голдов, замначальника оперативного отдела УМВД России по Владимирской области:
- Мы как сотрудники полиции понимаем всю важность подобных мероприятий, особенно в нынешних условиях. И призываем всех в той или иной мере способствовать развитию донорского движения.