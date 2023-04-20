Владимирские полицейские сдали кровь ко Дню донора. В России сегодня отмечается Национальный День...

Владимирские полицейские сдали кровь ко Дню донора.В России сегодня отмечается "Национальный День донора". Ежегодно во Владимирской области происходит около восемнадцати тысяч донаций.Накануне запасы донорской крови пополнили сотрудники регионального МВД. Больше тридцати полицейских приняли участие в акции "Zа жизнь!". Специально для этого в центр Владимира приехала выездная бригада врачей службы крови. Все потенциальные доноры прошли обязательный медосмотр, получили заключения об отсутствии противопоказаний и сдали по пятьсот миллилитров кров для нужд медучреждений области. Среди полицейских были как опытные доноры, так и те, кто лег на донорскую кушетку впервые.Василий Голдов, замначальника оперативного отдела УМВД России по Владимирской области:- Мы как сотрудники полиции понимаем всю важность подобных мероприятий, особенно в нынешних условиях. И призываем всех в той или иной мере способствовать развитию донорского движения.