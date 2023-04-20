20 апреля в стенах мэрии прошло заседание Совета народных депутатов города Владимира, на котором парламентарии разрешили размещать на земельных участках категории П2 приюты для животных.

20 апреля в стенах мэрии прошло заседание Совета народных депутатов города Владимира, на котором парламентарии разрешили размещать на земельных участках категории П2 приюты для животных. Это означает, что в ближайшее время приют для бездомных животных «Валента» сможет переехать в новое место. Ранее руководитель Анна Болдина заявляла, что уже нашла замечательную территорию в отдалении от жилых