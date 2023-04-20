Во Владимире команды спасателей соревнуются в мастерстве ликвидации ДТП. Стартовал второй этап...

Во Владимире команды спасателей соревнуются в мастерстве ликвидации ДТП.Стартовал второй этап соревнований на лучшую спасательную команду по ликвидации последствий дорожных аварий. Участие приняли все 18 регионов ЦФО.Денис Земсков, заместитель начальника третьего пожарно-спасательного отряда главного управления МЧС России по Владимирской области:- Именно моя команда второй год подряд участвует в данных соревнованиях. На подготовку тратится очень много времени, так как это неотъемлемая часть нашей работы. В каждодневной работе мы встречаемся с этим: с ДТП, с извлечением пострадавших, т.е это неотъемлемый навык в нашей работе, мы должны постоянно квалифицироваться в этом направлении, повышать свои навыки, чтобы помогать людям, спасать людей.В программе соревнований: ликвидация пожара, извлечение пострадавшего и оказание первой медицинской помощи. Полный комплекс действий, в соответствии с заданной вводной нужно было выполнить не только быстро, но и безошибочно. Сегодня - финал турнира. Победители попадут на соревнования всероссийские. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на официальной странице регионального управления МЧС Вконтакте. С начала года во Владимирской области в авариях погибли более 30 человек и еще 400 получили различные травмы. Спасено 20 водителей и пассажиров.Алексей Кулин, начальник главного управления МЧС России по Владимирской области:- У нас ежегодно происходит более полутора тысяч ДТП на территории только Владимирской области. Понятно: погибают люди, травмируются и профессиональное, быстрое прибытие, и слаженная работа в места ДТП требует подготовки, отработки, взаимодействия. И сегодня наше подразделение только в этом году более 280 раз работали по оказанию помощи в придорожных ДТП.