Решение может быть обжаловано.

Во Владимире мошенница получила 6 лет тюрьмы за кражу у банков 20 млн рублей. Об этом рассказали в облпрокуратуре.Анна Музалевская убеждала клиентов, что ведёт прибыльный бизнес, после чего предлагала им совершать формальные сделки по покупке недвижимости. Люди брали ипотеку, отдавали деньги злоумышленнице, надеясь получить вознаграждение и преисполненные обещаниями быстрого и полного погашения взятых ссуд. Сотрудников банков Музалевская также вводила в заблуждение, сообщая о намерении и возможности возвращать средства в полном объёме. В результате женщина обманула их на 20 млн рублей.Ленинский районный суд Владимира приговорил её к шести годам колонии. Решение может быть обжаловано.