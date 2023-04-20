Во Владимире осуждена мошенница за совершение девяти преступлений. Ленинский районный суд города...

Во Владимире осуждена мошенница за совершение девяти преступлений.Ленинский районный суд города Владимира установил, что в 2014 году Музалевская А.А. убедила своих знакомых совершить в ее интересах формальную сделку по приобретению недвижимого имущества. Был заключен ипотечный кредитный договор и переданы ей денежные средства. Об этом сообщает пресс-служба суда.Подсудимая пообещала им досрочно исполнить кредитные обязательства. Однако, Музалевская А.А исполнять обещание не собиралась. Она предоставила в банк ложные сведения о наличии регулярных доходов у своих знакомых, а также о цене приобретаемого имущества, завысив ее в 2 раза.В результате подсудимая похитила деньги, полученные в качестве ипотечного кредита ее знакомыми, в размере 1 023 302 рубля 65 копеек, распорядившись ими по собственному усмотрению.После этого, аналогичным способом Музалевская А.А. до 2018 года совершила еще 8 преступлений. Подсудимая похитила денежные средства АКБ «Инвестторгбанк», ПАО «Сбербанк» и КПК «Народная касса». В общем размер ущерба составил более 18 000 000 рублей.Ни в ходе предварительного следствия, ни в ходе судебного заседания женщина свою вину не признала.В итоге, Музалевская А.А. признана виновной в совершении 9 преступлений - хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном и особо крупном размерах".Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет в исправительной колонии общего режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото pxfuel.com