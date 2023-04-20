Ленинский районный суд города Владимира признал риэлтора Анну Музалевскую, которая похитила у банков почти 20 млн рублей, виновной в 9 эпизодах мошенничества в крупном и особо крупном

Ленинский районный суд города Владимира признал риэлтора Анну Музалевскую, которая похитила у банков почти 20 млн рублей, виновной в 9 эпизодах мошенничества в крупном и особо крупном размерах, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Имея богатый опыт в риэлторстве и сделках с недвижимостью женщина разработала хитрый план, чтобы обмануть несколько банков. Она входила в доверие людей