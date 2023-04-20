Во Владимире заведено уголовное дело в отношении мошенников, которые вынудили супружескую пару в течение месяца перевести им более 14 млн рублей и даже взять кредиты. По информации УМВД по

Во Владимире заведено уголовное дело в отношении мошенников, которые вынудили супружескую пару в течение месяца перевести им более 14 млн рублей и даже взять кредиты. По информации УМВД по Владимирской области, за помощью в полицию обратилась 46-летняя женщина, который позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, заявил, что кто-то пытается взять кредит с ее карты. Аферист