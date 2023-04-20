В течение месяца непрерывного общения аферисты убедили семейную пару не только перевести все сбережения, но и оформить несколько кредитов.

Во Владимире телефонные мошенники обманули супругов на 14 млн рублей. В течение месяца непрерывного общения аферисты убедили семейную пару не только перевести все сбережения, но и оформить несколько кредитов.Как рассказали в пресс-службе УМВД по региону, в полицию обратилась 46-летняя женщина, которая поведала следующую историю. Ей позвонил неизвестный, который угадайте кем представился? Правильно, сотрудником службы безопасности банка. Далее последовал классический развод о якобы поданной заявке на кредит, внутреннем расследовании возможных махинаций с её счетами и прочая чепуха. Злоумышленник убедил жертву, что менеджеры банка, имея доступ к персональным данным, пытаются похитить заём, оформленный на её имя. Послушав их, жительница Владимира скачала приложение, через которое реальные преступники получили доступ к счетам. Женщина рассказала о звонке мужу, которому мошенники также навешали лапши на уши.«Для отмены операций потерпевшим настойчиво рекомендовали подать заявки на реальные займы и перевести деньги по указанным реквизитам. В результате владимирцы перечислили аферистам более 14 млн рублей», - добавили в УМВД.Возбуждено уголовное дело. Розыск фигурантов продолжается.