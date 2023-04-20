Во Владимирские области выявлены нарушения противопожарного режима. Сотрудники МЧС предупреждают...

Во Владимирские области выявлены нарушения противопожарного режима.Сотрудники МЧС предупреждают граждан об ответственности за нарушения пожарной безопасности. Жители Владимирской области с начала года получили уже больше шестисот предостережений. Очередной рейд накануне прошел в Суздальском районе.Евгений Борисов, замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Владимиру и Суздальскому району:- Населению были доведены требования особого противопожарного режима, который запрещает разведение открытого огня на территории участков, за что предусмотрены административная ответственность и уголовная.Инспекторы объехали несколько населенных пунктов. Вручили жителям памятки. Напомнили, как действовать при пожаре, и что делать, чтобы не произошло возгорания. Так в деревне Березницы частный участок плотно зарос сухой травой, а это - источник опасности. В случае пожара огонь по ней в считанные минуты доберется до жилых домов и хозяйственных строений. Сотрудники МЧС убедились, что села и деревни опаханы, посмотрели, как функционируют системы пожарного оповещения. Во Владимирской области угрозе природных пожаров подвержены порядка четырехсот населенных пунктов, сто шестьдесят садовых кооперативов и 24 загородных оздоровительных лагеря.Илья Данилов, директор МКУ "Управление по делам ГО и ЧС Суздальского района":- В каждом муниципальном образовании создана оперативная группа, которая укомплектована соответствующим пожарно-спасательным инвентарем. Приступает к тушению любых возгораний, пожаров незамедлительно в случае их обнаружения.