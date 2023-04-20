С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 184575 владимирцев.

Во Владимирской области 20 апреля выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 17 человек. Ещё по 6 жителей подхватили опасный вирус в Муромском и Ковровском, 7 - в Гусь-Хрустальном, 4 - в Суздальском, 3 - в Гороховецком, по 2 - в Камешковском и Меленковском, по 1 - в Кольчугинском, Юрьев-Польском, Собинском, Вязниковском и Селивановском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 184575 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 51094 заболевших во Владимире, 21862 - в Ковровском районе и 20054 - в Муроме.