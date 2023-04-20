Во Владимирской области креативный дятел барабанит в уличный фонарь. Дятла, барабанящего... в...

Во Владимирской области креативный дятел барабанит в уличный фонарь.Дятла, барабанящего... в уличный фонарь, снял на видео житель Радужного.По весне самцы дятлов выбирают сухое дерево и стучат в него, как в барабан, привлекая таким образом самок или расставляя границы своей кормовой территории, пишет автор ролика Валерий Савельев.Звуки разносятся далеко по лесу. Этот дятел, видимо, решил заявить о себе громче всех.