Во Владимирской области креативный дятел барабанит в уличный фонарь.
Дятла, барабанящего... в...
Во Владимирской области креативный дятел барабанит в уличный фонарь.
Дятла, барабанящего... в уличный фонарь, снял на видео житель Радужного.
По весне самцы дятлов выбирают сухое дерево и стучат в него, как в барабан, привлекая таким образом самок или расставляя границы своей кормовой территории, пишет автор ролика Валерий Савельев.
Звуки разносятся далеко по лесу. Этот дятел, видимо, решил заявить о себе громче всех.