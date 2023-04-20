Во Владимирской области машины скорой помощи оборудовали тревожными кнопками. Одиннадцать машин...

Во Владимирской области машины скорой помощи оборудовали тревожными кнопками.Одиннадцать машин владимирской скорой помощи теперь оборудованы тревожными кнопками. Реагировать на сигнал будут сотрудники Росгвардии.Сегодня они продемонстрировали, как работает новая система. Мера стала ответом на участившиеся случаи нападения на медиков во время вызовов. На станции скорой помощи рассказывают, в этом году уже были ситуации, когда фельдшер оказывался беззащитным перед агрессией пациента. Теперь заступаться за бригады будут бойцы Росгвардии. Тревожная кнопка расположена в кабине "скорой". После нажатия, сигнал поступает в отделение, росгвардейцы получают точные координаты автомобиля и немедленно выезжают на вызов.Татьяна Тимашова, исполняющая обязанности главного врача станции скорой помощи города Владимира:- Ситуации бывают разные. Бывает просто агрессивное поведение со стороны больного или родственников. Бывают психбольные, которые тоже способны напасть на сотрудников бригады. Набрасываются с кулаками. Бывало, что и с ножом нападали на наших сотрудников.Что о тревожной кнопке говорят сами медики и какое наказание предусмотрено за нападение на врача? Подробнее расскажем в итоговом выпуске Вестей. Не пропустите репортаж Кристины Ивановой сегодня в 21:05.