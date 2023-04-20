На трассе М-7 «Волга» в черте Владимирской области в 2023 году появится шесть новых надземных пешеходных переходов, которые заменят аварийные «зебры» в опасных участках. Об этом сообщили в ФКУ

На трассе М-7 «Волга» в черте Владимирской области в 2023 году появится шесть новых надземных пешеходных переходов, которые заменят аварийные «зебры» в опасных участках. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород. В дорожном ведомстве подчеркивают, что основной задачей для них остается разведение автомобилей и пешеходов на разные уровни. Надземные переходы позволят пешеходам