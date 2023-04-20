Во Владимирской области на заводе биологических препаратов работнику не выплатили более 380 000...

Во Владимирской области на заводе биологических препаратов работнику не выплатили более 380 000 рублей.Как стало известно, предприятие Петушинского района более года задерживало выплату зарплаты своему сотруднику. Сумма задолженности накопилась — более 380 000 рублей.В итоге, 73-летний мужчина обратился в суд, а затем и в Службу судебных приставов.Как сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Владимирской области, руководству завода сообщили о возбуждении исполнительного производства и вручили требование об исполнении решения суда.Кроме того, должнику было разъяснено о привлечении к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ («неисполнение приговора суда...»).Сообщается, что в рамках исполнительного производства сотрудником службы были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора, а также объявлен запрет на совершение действий по сделкам с движимым имуществом.Как итог: работнику предприятия всё же выплатили задолженность — более 380 000 рублей.Фото: pxfuel.com