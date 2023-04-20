Во Владимирской области осужден сбивший пешехода водитель. 29 июня 2022 года водитель Линков К.А....

Во Владимирской области осужден сбивший пешехода водитель.29 июня 2022 года водитель Линков К.А. на высокой скорости ехал по дороге «Погост-Любец». Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, мужчину ослепило солнце. Из-за это он не справился с управлением и наехал на пешехода, которая получила перелом ноги. В суде виновник происшествия вину не признал, так как потерпевшая могла сломать ногу из-за падения.Но контакт пешехода с автомобилем был доказан. Ковровский городской суд на 2 года лишил обвиняемого водительских прав и ограничил свободу на тот же срок. Приговор суда не вступил в законную силу.Фото - pxfuel.com