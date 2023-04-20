Во Владимирской области памятник Ленину поставили еще при его жизни. В провинциальном Александрове...

Во Владимирской области памятник Ленину поставили еще при его жизни.В провинциальном Александрове памятник Ленину поставили еще при жизни вождя, в ноябре 1919 года. Разумеется, на улице Революции. Краеведы убеждены, что артефакт был утерян. Но сотрудники музея-заповедника "Александровская слобода" считают иначе.В фондах музея хранятся два бюста Ильича, один из которых, возможно, и есть тот самый, с улицы Революции. Уличную скульптуру (метр на метр) лепили по наброскам с натуры, сделанным с вождя в его кабинете. Работу признали чрезвычайно удачной, такие бюсты установили в 29-ти городах страны. В фондах есть и еще один редкий "ленинский" экспонат. "Агитплаток" с портретом вождя. В год смерти Ильича такие ограниченным тиражом выпустил струнинский хлопчатобумажный комбинат.