Законопроект рассмотрит Законодательное Собрание.

Во Владимирской области планируют смягчить требования к инвестпроектам. С таким предложением выступила прокуратура. Законопроект рассмотрит Законодательное Собрание.Речь идёт о стоимости и принципах аренды земли, снижении требований по количеству рабочих мест, объёму налогов после выхода на проектную мощность и минимальном объёме вложений в создание предприятий.По мнению прокуроров, действующие параметры сильно завышены. Для сравнения надзорное ведомство привело показатели, установленные у соседей: Рязанской, Ивановской и Костромской областей.Принятие закона не потребует бюджетных расходов.