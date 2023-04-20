Во Владимирской области поставлен пасхальный рекорд - испечен миллион куличей. Группа компаний...

Во Владимирской области поставлен пасхальный рекорд - испечен миллион куличей.Группа компаний Delavant (Делавант) в составе Владимирского и Вязниковского хлебокомбината установила пасхальный рекорд - в её цехах в этом году испекли миллион куличей. И попробовать их смогли не только владимирцы, но и православные из разных регионов страны.Подводка:Группа компаний Delavant (Делавант) в составе Владимирского и Вязниковского хлебокомбината установила пасхальный рекорд - в её цехах в этом году испекли миллион куличей. И попробовать их смогли не только владимирцы, но и православные из разных регионов страны. ))Творожный, Владимирский, Донской, Воскресный, Царский и новинка - Успенский кулич. На пышном тесте с отборными изюмом и клюквой. Эти кадры сняты перед самой Пасхой. Румяные, с глазурью и ягодами, кексы только готовятся отправиться на прилавки. В середине апреля за сутки в цехах владимирского и вязниковского хлебокомбинатов выпекали до 10 тонн (!) куличей. Линия работает круглосуточно.Даниил Потапов: заместитель руководителя производственной секции №2:- Мы поставили рекорд, отгрузили миллион куличей, суммарно по обеим площадкам. Для нас это большое достижение.Настоящий куличный бум. Разные - с орехами и цукатами, с декором и глазурью - владимирские куличи уже давно покоряют не только наш и соседние регионы, например, Москву и Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань. Наши куличи - настоящие сдобные хиты продаж в областях Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов.Михаил Кресов: продакт-менеджер:- Удалось достичь рекорда. В первую очередь, из-за того, что у нас качественный вкусный продукт.Мария Лазрова: инженер-технолог:- Мой любимый, так же, как в кругу семьи, это все-таки кекс творожный. Я также в этом году постаралась побаловать всю свою семью именно этой новинкой - куличом Успенским. И тоже получила в своем близком кругу только положительные отзывы.))Из года в год ГК Delavant (Делавант) увеличивает объемы производства, расширяет географию поставок. Проводится анализ рекордной апрельской партии. Чтобы через год на праздничные столы вновь попала только самая свежая и вкусная пасхальная выпечка, сделанная с частичкой души Владимирских хлебопеков.Кристина Иванова, Илья Хлудов, Вести "Владимир".