Во Владимирской области прокуратура требует обеспечить питьевой водой жителей деревни. Как...

Во Владимирской области прокуратура требует обеспечить питьевой водой жителей деревни.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, в Вязниковском районе проверили деревню Паустово на качество поступаемой питьевой воды. Услугу по водоснабжению населению деревни оказывает МУП «Ресурсы Вязниковского района». При этом в ходе проверки выяснилось, что требования к качеству воды предприятие не соблюдает с 2021 года.Вязниковская межрайонная прокуратура выявила в пробах воды превышения показателей ионов магния и жесткости. В суд прокурором был направлен иск о понуждении как МУП «Ресурсы Вязниковского района», так и администрации Вязниковского района обеспечить жителей Паустово питьевой водой в соответствии с санитарными нормами. Заявление уже находится в производстве Вязниковского горсуда.Фото - pxfuel.com