Во Владимирской области прокуратура требует устранить многочисленные выбоины и неровности на...

Во Владимирской области прокуратура требует устранить многочисленные выбоины и неровности на дорогах Гороховецкого района.Установлено, что дорожное покрытие на автомобильных дорогах «Мясниково-Федорково», ФАД М-7 «Волга», по улице Лесной посёлка Пролетарский и по улице Луговой деревни Быкасово из-за многочисленных выбоин и неровностей не соответствует нормативному состоянию.Выявленные нарушения «создают опасность причинения вреда здоровью и имуществу», уточняет пресс-служба региональной прокуратуры.По результатам проверки в Гороховецкий районный суд направлено 4 исковых заявления с требованием обязать администрацию района, ГБУ ВО «Владупрадор» и ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород» привести в нормативное состояние автомобильные дороги Гороховецкого района.Фото: pxfuel.com