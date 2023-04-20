Во Владимирской области пьяная женщина угнала чужой автомобиль на кладбище. В «Ford Mondeo» она...

Во Владимирской области пьяная женщина угнала чужой автомобиль на кладбище.В «Ford Mondeo» она проникла незаконно через незапертую переднюю водительскую дверь и поскольку ключи находились в замке зажигания, запустила его двигатель. А затем из Судогды проехала на кладбище поселка Андреево Судогодского района, где и бросила машину, сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.Учитывая наличие у нее малолетнего ребенка у виновной, признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, принесение публичных извинений, суд назначил виновной ограничение свободы на срок 1 год.Приговор не вступил в законную силу.Фото https://www.pxfuel.com/en