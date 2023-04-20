Во Владимирской области Россельхознадзор начинает фитосанитарные проверки. Ежегодно с апреля по...

Во Владимирской области Россельхознадзор начинает фитосанитарные проверки.Ежегодно с апреля по сентябрь специалисты проводят мониторинг по выявлению вредителей и очагов заболеваний растений на подкарантинных территориях и объектах.В регионе планируется обследовать около ста пятидесяти тысяч гектаров теплиц, лесного фонда и площадок временного хранения древесины, плодово-ягодных и декоративных питомников, картофельных полей, посевов кукурузы, рыночных складских помещений, где хранится импортная и отечественная продукция. Для отлова вредителей - мух, жуков, бабочек, гусениц - используются феромонные и клеевые ловушки. Вредителей направляют на исследование в лаборатории. В том числе - во ВНИИЗЖ. Кроме того, специалисты возьмут почвенные образцы на территории сельхозпредприятий и приусадебных участков для выявления очагов золотистой картофельной нематоды и карантинных сорных растений.