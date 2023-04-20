Пилотный проект призван обеспечить пожилым людям полноценный уровень жизни.

Во Владимирской области более 186 пенсионеров и инвалидов пользуются бесплатными услугами сиделок. Об этом рассказали в министерстве соцзащиты.Пилотный проект призван обеспечить пожилым людям полноценный уровень жизни. Он запущен во Владимире, Коврове и Муроме. Так, участнику войны Марии Вершининой из Владимира оказывают помощь и социальный работник, и сиделка.«В годы войны я была медсестрой, оказывала первую помощь раненым, – вспоминает Мария Емельяновна. – Много видела боли, солдаты стонали, страдали. Посидишь рядом, возьмёшь за руку, и он улыбается, появляется желание жить, начинает бороться с болью сквозь слёзы... А теперь вот и мне помогают бороться за жизнь, ухаживают, поддерживают, несмотря на мой возраст – почти 102 года!», - рассказывает она.По вопросам предоставления помощника по уходу следует обращаться соцзащиту.