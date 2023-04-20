Во Владимирской области за прошлый год количество смертей на дороге сократилось на 15 человек. Этого удалось добиться с помощью комплексных мер – установки светофоров, пешеходных переходов,

Во Владимирской области за прошлый год количество смертей на дороге сократилось на 15 человек. Этого удалось добиться с помощью комплексных мер – установки светофоров, пешеходных переходов, ремонта дорог, пропаганды безопасного движения и так далее. Министр транспорта и дорожного хозяйства области Николай Теняков объяснил – есть показатель, выше которого количество смертей допускать нельзя. В том году