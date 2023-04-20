Юлия Каркаваниди, представитель регионального управления Роспотребнадзора, рассказала, как опасны...

Юлия Каркаваниди, представитель регионального управления Роспотребнадзора, рассказала, как опасны переносимые клещами инфекции.Во Владимирской области в десять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло количество обращений по поводу укусов клещей. Инкубационный период опаснейших заболеваний, переносчиками которых являются иксодовые клещи, составляет от трех дней до полутора месяцев. Как проявляются инфекции и чем они страшны для человека? Об этом "Вестям" рассказала Юлия Каркаваниди, представитель регионального управления Роспотребнадзора.