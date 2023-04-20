Квартиры с двумя комнатами – на 54%.

Квартиры с двумя комнатами – на 54%.С 2018 года вторичные квартиры в "старой" Москве подорожали на 52%. Если пять лет назад средняя цена кв. м готового жилья составляла 156 тыс. рублей, то к апрелю текущего года – почти 252 тыс. рублей.Самый сильный прирост цен продемонстрировали квартиры с одной комнатой – на 63%, до 255 тыс. рублей за кв. м."Двушки" подорожали на 54%, до 249 тыс. рублей за кв. м, "трешки" – на 52%, до 242 тыс. рублей за кв. м.Максимальный прирост цен пришелся на ковидный период. Этому способствовало смягчение кредитной политики со стороны ЦБ РФ, а также появление ипотеки с господдержкой. С одной стороны, гражданам стало невыгодно хранить деньги на депозитах, с другой – повысилась доступности ипотечных кредитов. Спрос на жилье увеличился, что привело и к росту цен.Традиционно сильнее всего дорожают самые востребованные лоты, а именно – однокомнатные квартиры. Аналогичная тенденция наблюдается и на рынке новостроек, где студии и "однушки" лидируют и по динамике роста цен, и по стоимости "квадрата".