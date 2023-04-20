Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Жительница Суздаля отсудила 23 тысячи рублей за некачественный товар. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.В салоне сотовой связи женщина купила беспроводные наушники стоимостью семь тысяч рублей. Она обнаружила производственный брак. Продавец отказался менять товар или возвращать деньги.После рассмотрения жалобы покупательницы Роспотребнадзор подал иск в суд. Фемида встала на сторону клиента. Теперь компания заплатит неустойку, судебный штраф и компенсацию морального вреда - всего более 23 тысяч рублей.