От чиновницы требуют выкуп.

От чиновницы требуют выкуп.Резонансное чрезвычайное происшествие произошло в минувший вторник, 18 апреля. Неизвестные похитили мать помощницы члена Совета Фонации РФ Андрея Шевченко. В верхней палате парламента он представляет Оренбургскую область.По данным издания , злоумышленники потребовали у дочери пенсионерки выкуп в размере двух миллионов рублей. По данным , Елена Силкина начала получить многочисленные звонки. Когда чиновница взяла трубку, неизвестный мужчина заявил о необходимости собрать денежную сумму.Когда помощница сенатора убедилась, что это не розыгрыш, она обратилась в полицию. На данный момент правоохранительные органы занимаются поиском 76-летней женщины и ее похитителей, уточняет портал "".