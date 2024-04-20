К 2030 году во Владимирской области должно быть построено 6,8 млн квадратных метров жилья. Как...

К 2030 году во Владимирской области должно быть построено 6,8 млн квадратных метров жилья.Как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, за последние 5 лет объёмы строительных работ увеличены в 2 раза.Введено в эксплуатацию 4,6 млн квадратных метров жилья, и 234 тысячи владимирцев улучшили свои условия (жилья).При этом свыше 70 тысяч семей воспользовались финансовой поддержкой в виде ипотеки. 2,5 тысячи - получили региональные субсидии.В 2023 году в регионе введено свыше 1,14 млн квадратных метров жилья (+35 процентов к плану).Отмечается, что к 2030 году во Владимирской области должно быть построено 6,8 млн квадратных метров жилья.«… Важно максимально использовать финансовые механизмы, доступные регионам в рамках нацпроектов, государственных программ и нового «инфраструктурного меню». Объём бюджетных инвестиций в строительство растёт. За пять лет привлечено 29,9 млрд рублей, из них 14 млрд – из федерального бюджета. Это позволило ввести в эксплуатацию целый ряд важных объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Привлечение федеральных ассигнований по «инфраструктурному меню» в сумме 7,8 млрд рублей дало возможность начать реализацию крупных проектов комплексного развития территорий в трёх пилотных городах: Владимире, Гусь-Хрустальном и Коврове. Отработаем подходы, затем будем масштабировать их на весь регион… », – отмечает губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений