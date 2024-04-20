По каким проблемам владимирцы чаще всего обращаются в систему Платформы обратной связи? 348...

По каким проблемам владимирцы чаще всего обращаются в систему Платформы обратной связи?348 обращений за две недели поступило в систему Платформы обратной связи, информирует пресс-служба администрации Владимира.За апрель горожане обращались в систему на темы ремонта дорог, благоустройства, содержания дворовых территорий и мест общего пользования, содержания многоквартирных домов и мусорных контейнеров.Напомним, платформа обратной связи (ПОС) позволяет гражданам направлять обращения в государственные органы и органы местного самоуправления, а также участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях.Все поступающие обращения рассматривают профильные органы власти.Ведомства обязаны дать ответ в течение 30 дней.Некоторые проблемы решаются быстрее — в срок до 10 дней.Воспользоваться системой ПОС можно:На сайте ПОС.ГосуслугиЧерез приложение "Госуслуги.Решаем вместе"С помощью виджетов «Сообщить о проблеме» и «Высказать мнение»: https://vk.com/vladimir_admФото: Nick Morrisonon Unsplash; https://vk.com/vladimir_adm