По каким проблемам владимирцы чаще всего обращаются в систему Платформы обратной связи?
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По каким проблемам владимирцы чаще всего обращаются в систему Платформы обратной связи?
348 обращений за две недели поступило в систему Платформы обратной связи, информирует пресс-служба администрации Владимира.
За апрель горожане обращались в систему на темы ремонта дорог, благоустройства, содержания дворовых территорий и мест общего пользования, содержания многоквартирных домов и мусорных контейнеров.
Напомним, платформа обратной связи (ПОС) позволяет гражданам направлять обращения в государственные органы и органы местного самоуправления, а также участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях.
Все поступающие обращения рассматривают профильные органы власти.
Ведомства обязаны дать ответ в течение 30 дней.
Некоторые проблемы решаются быстрее — в срок до 10 дней.
Воспользоваться системой ПОС можно:
На сайте ПОС.Госуслуги
Через приложение "Госуслуги.Решаем вместе"
С помощью виджетов «Сообщить о проблеме» и «Высказать мнение»: https://vk.com/vladimir_adm
Фото: Nick Morrison
on Unsplash; https://vk.com/vladimir_adm