Несколько деревьев упало во Владимире после шквалистого ветра, который накрыл регион в ночь с пятницы 19 апреля по субботу 20 апреля. Фотографиями поделились в пресс-службе мэрии города.

Несколько деревьев упало во Владимире после шквалистого ветра, который накрыл регион в ночь с пятницы 19 апреля по субботу 20 апреля. Фотографиями поделились в пресс-службе мэрии города. Деревья упали на улицах Красноармейской, Диктора Левитана, Мира. Упала также голубая ель в районе дома № 42 на Октябрьском проспекте. Некоторые из упавших деревьев повредили электропровода. Ранее во