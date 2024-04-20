В ближайшие пять лет доля безналичных операций россиян может дойти до 90%. Об этом сообщает...

В ближайшие пять лет доля безналичных операций россиян может дойти до 90%.Об этом сообщает «ТАСС». Банк России рассчитывает, что на горизонте трех-пяти лет доля безналичных операций дойдет до 90%.Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на конференции Data Fusion 2024 отметила:- Мы за 10 лет внедрения разных платежных технологий с цифры 25% безналичных операций (с 2014 года по конец прошлого года) имеем 83%. Наш прогноз - на горизонте трех-пяти лет подойдем к цифре 90%.«ТАСС» напомнило, что в марте глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что доля безналичных платежей в розничном обороте по итогам 2023 года превысила 83,4%, и это на 5,3 процентного пункта (п.п.) выше, чем в 2022 году.Фото: Christiann Koepkeon Unsplash(фотосток)