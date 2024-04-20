Водитель погиб в ДТП на 47 километре автодороги «Владимир – Муром – Арзамас». Авария произошла 20 апреля в 13:30. О происшествии пока известно немного. В пресс-службе ГИБДД рассказали, что

Водитель погиб в ДТП на 47 километре автодороги «Владимир – Муром – Арзамас». Авария произошла 20 апреля в 13:30. О происшествии пока известно немного. В пресс-службе ГИБДД рассказали, что столкнулись две легковушки: «Мерседес» и «Лада Самара». От полученных травм водитель отечественного авто погиб на месте, а водитель иномарки получил травмы. Пострадали также два пассажира «Лады».