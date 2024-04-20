Собственник нежилого помещения в многоквартирном доме №68 на улице Грибоедова в Коврове решил продавать там гробы, венки и таблички. Хотя организация магазинов ритуальных услуг в жилых

Собственник нежилого помещения в многоквартирном доме №68 на улице Грибоедова в Коврове решил продавать там гробы, венки и таблички. Хотя организация магазинов ритуальных услуг в жилых домах запрещена законом, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Кроме того, клиенты собственника создавали транспортную нагрузку на территорию перед домом. Это нарушает права жителей на благоприятную среду обитания. Интересно, что все