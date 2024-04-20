В Коврове суд обязал собственников парковки привести её в соответствие с требованиями закона. Что...

В Коврове суд обязал собственников парковки привести её в соответствие с требованиями закона.Что делать, если парковка у здания торгового центра находится в ужасном состоянии, и вы, как автомобилист, не можете там остановиться?Более того, если вы там всё же проедете, то выбоины могут повредить вашей машине?В прокуратуре уверены, что данная проблема - нарушение законодательства в сфере безопасности дорожного движения.Например, в Коврове на улице Грибоедова (у дома №5, бывшего магазина «Универсам») на асфальтобетонном покрытии парковочной площадки были зафиксированы многочисленные выбоины, размеры которых превышают предельно допустимые, что создавало угрозу повреждения автомобилей.В итоге городским прокурором в суд было направлено исковое заявление об обязании собственников торгового комплекса привести парковочную площадку в соответствие с требованиями законодательства.Уточняется, что требования прокурора были удовлетворены. В данный момент исполнение решения суда находится на контроле.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области