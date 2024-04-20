В марте самой юной невестой Владимирской области стала 17-летняя девушка, а зрелой - 72-летняя...

В марте самой юной невестой Владимирской области стала 17-летняя девушка, а зрелой - 72-летняя женщина«Любви все возрасты покорны...» - писал Александр Сергеевич Пушкин. И с этим не поспоришь.По информации Министерства по ОДМС, ЗАГС и архивов Владимирской области, в марте 2024 года в ЗАГСах Владимирской области вступили в брак 472 пары.При этом 40% молодоженов подали заявления через портал Госуслуг.Отмечается, что в марте 2024 года в отделах ЗАГС 33 региона заключили брак пары из 27 регионов России.При этом самой молодой невестой Владимирской области стала 17-летняя девушка, а самой зрелой — 72-летняя женщина.Самому молодому жениху региона (в марте 2024) — 18 лет, а самому зрелому — 77 лет.Главное фото: Bob Ohon Unsplash(фотосток)Фото-карточки: https://vk.com/wall-205991960_489