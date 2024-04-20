В Собинском районе на пруду рыбхоза «Ворша» были замечены лебеди-шипуны «… Вероятнее всего, таким...

В Собинском районе на пруду рыбхоза «Ворша» были замечены лебеди-шипуны«… Вероятнее всего, таким образом лебеди-шипуны делают остановки и набираются сил во время возвращения с зимовки к местам гнездования. Шипуном они названы из-за звука, издаваемого при раздражении. Основным их кормом являются водные растения и находящиеся в них мелкие животные. На суше лебеди едят траву и злаки…» - рассказывают сотрудники Госохотинспекции Владимирской области и делятся фотографиями белоснежных птиц.Удивительные кадры показал и Роман Антонов. Ему удалось сфотографировать лебедей во время своей прогулки возле пруда.А жители деревни Сергеево переживают за одну из птиц, которая лишилась пары. Вот что рассказывает дачница Нина В.:- Каждый год в апреле, когда река Ворша разливается, жители и дачники деревни Сергеево Собинского района не могут попасть в свою деревню, потому что вода полностью затапливает единственную дорогу. Поэтому им приходится делать крюк и оставлять автомобили на берегу одного из прудов рыбхоза «Ворша», а затем ещё около полукилометра идти пешком до деревни. Во время одной из таких поездок - на пруду нами и были замечены пять белоснежных лебедей…Сначала люди подумали, что это плавают льдины, но присмотревшись, поняли, перед ними грациозные белые птицы:- Их легко спутать со льдинами, особенно когда лебеди опускают голову и шею под воду и едят корм со дна мелководья. Оказалось, что лебедей всего пять! Мы беспокоимся, что один из них остался без пары… Очень жаль, если так. Отмечу, что птицы чувствуют себя спокойно, но близко к людям не подплывают.Специалисты успокаивают: знаменитая легенда о лебединой верности немного преувеличена. Лебеди моногамны и живут вместе всю жизнь, но при смерти одного из партнеров, птица ищет нового спутника.Это интересно!Лебеди, несмотря на свою связь с водой, спят не на её поверхности, а предпочитают для этого более уютное и безопасное место – берег. Они часто выбирают для ночлега места со свитыми корнями деревьев.Продолжительность жизни этих птиц может достигать 28 лет. В настоящее время в России количество лебедей-шипунов превышает 350 тысяч особей. Их ареал расширяется на север, а влияние глобального потепления способствует росту популяции.Фото: Роман Антонов; https://vk.com/gohi_avo