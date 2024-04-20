В Спасо-Евфимиевом монастыре Суздаля в рамках проекта «Музыкальные истории» пройдет уникальный...

В Спасо-Евфимиевом монастыре Суздаля в рамках проекта «Музыкальные истории» пройдет уникальный концертВ пресс-службе Владимиро-Суздальского музея-заповедника сообщают, что 29 апреля (в 18:00) в Спасо-Евфимиевом монастыре Суздаля в рамках проекта «Музыкальные истории» состоится уникальный концерт. Его участники - известный суздальский гусляр и звонарь Александр Леонов, а также группа «Лучина».Что из себя представляют гусли, рожки, жалейки и другие музыкальные инструменты - традиционные у древних славян?Музей предлагает познакомиться с искусством «гудения» и открыть в себе культурный код предков через… гусли. В старину этот инструмент звучал повсюду - в крестьянских избах, на рыночных площадях и даже в царских палатах.Александр Леонов и Группа «Лучина» - суздальская команда, которая проводит реставрацию русских песен, совершает фольклорные экспедиции, популяризирует древнерусское искусство, много работает с молодежью.Гости концерта услышат редкие песни - русские народные, исторические, духовные, патриотические, а также фрагменты былин и древних текстов.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений