Во Владимире открывается новое выставочное пространство «Галерея 4-6» 24 апреля в 14:00 состоится...

Во Владимире открывается новое выставочное пространство «Галерея 4-6»24 апреля в 14:00 состоится важное в культурной жизни города событие – открытие нового выставочного пространства «Галерея 4-6» (улица Большая Московская, дом 4-6).Так что это за новое интересное место? В пресс-службе администрации Владимира сообщают: "... В галерее два камерных зала, в которых будут проходить выставки и творческие встречи..."Среди экспонируемых авторов — художники-классики, мастера владимирской школы живописи, современные художники и фотохудожники.Открытие каждой новой выставки будет сопровождается интерактивными мероприятиями, встречами с авторами и лекциями об искусстве.В галерее также есть зал, в котором будут проходить творческие мастер-классы для детей и взрослых.Ежедневно в 14.00 по режиму работы галереи будет проводиться экскурсия по текущей выставке. Отмечается, что интерактивная панель поможет гостям и при самостоятельном осмотре.Важно: 24 апреля открывается Выставка «Диалоги», которая объединит работы двух известных владимирских художников-графиков, уже ставших классиками, - Бориса Фёдоровича Французова и Петра Гергардовича Дика.Выставка станет первой в новом выставочном пространстве «Галерея 4-6».24 апреля вход свободный для всех желающих.Фото: https://vladimir-city.ru