Во Владимире продолжает действовать фитокарантин по ясеневой изумрудной златке.
Об этом...
Во Владимире продолжает действовать фитокарантин по ясеневой изумрудной златке.
Об этом предупреждает пресс-служба администрации Владимира.
Напомним, с прошлого лета на территории областного центра действует фитокарантин по ясеневой изумрудной златке. Хозяйственный вред в большей степени наносят личинки насекомого. Они проникают под кору и выгрызают плоские спиралевидные ходы.
Имаго (взрослые особи) златки питаются листьями в кронах. Заселённые златкой деревья погибают на 3-4-й год, но при массовом заражении еще быстрее.
Отмечается, что для предотвращения распространения опасного карантинного вредителя необходима срочная вырубка поражённых растений. Порубочные остатки уничтожаются сжиганием или измельчением.
Главный садовник города Ирина Кузьменко рассказала, что в настоящее время установлен очаг заболевания деревьев в сквере в районе дома №25 по улице Мира.
Пораженные ясеневой изумрудной златкой ясени и клёны практически погибли, и их придется вырубить. Городская комиссия по охране зеленых насаждений выдала разрешение на ликвидацию около 40 больных деревьев.
Ирина Кузьменко отметила, что часть зараженных деревьев в городе находятся на придомовой территории. Управляющие компании оповещены о необходимости провести работы по выявлению пораженных зеленых насаждений.
«… С наступлением тёплой погоды в апреле поражённые деревья становятся источником заражения златкой для здоровых деревьев. Специалисты-экологи рекомендуют жителям города не препятствовать вырубке поражённых карантинным вредителем деревьев, а осмотреть зеленые насаждения на придомовых территориях, обратиться в управляющую организацию и принять срочные меры по уничтожению поражённых растений, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вредителя...» - сообщают в пресс-службе администрации города Владимира.
Из позитивного: Под руководством главного садовника города Ирины Кузьменко сотрудники профильного управления мэрии совместно со специалистами регионального Управления федеральной службы судебных приставов высадили «живую изгородь» из 200 кустов пузыреплодника пурпурного в парке Добросельский.
Фото: Архив ГТРК "Владимир"