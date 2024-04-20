Во Владимире продолжает действовать фитокарантин по ясеневой изумрудной златке. Об этом...

Во Владимире продолжает действовать фитокарантин по ясеневой изумрудной златке.Об этом предупреждает пресс-служба администрации Владимира.Напомним, с прошлого лета на территории областного центра действует фитокарантин по ясеневой изумрудной златке. Хозяйственный вред в большей степени наносят личинки насекомого. Они проникают под кору и выгрызают плоские спиралевидные ходы.Имаго (взрослые особи) златки питаются листьями в кронах. Заселённые златкой деревья погибают на 3-4-й год, но при массовом заражении еще быстрее.Отмечается, что для предотвращения распространения опасного карантинного вредителя необходима срочная вырубка поражённых растений. Порубочные остатки уничтожаются сжиганием или измельчением.Главный садовник города Ирина Кузьменко рассказала, что в настоящее время установлен очаг заболевания деревьев в сквере в районе дома №25 по улице Мира.Пораженные ясеневой изумрудной златкой ясени и клёны практически погибли, и их придется вырубить. Городская комиссия по охране зеленых насаждений выдала разрешение на ликвидацию около 40 больных деревьев.Ирина Кузьменко отметила, что часть зараженных деревьев в городе находятся на придомовой территории. Управляющие компании оповещены о необходимости провести работы по выявлению пораженных зеленых насаждений.«… С наступлением тёплой погоды в апреле поражённые деревья становятся источником заражения златкой для здоровых деревьев. Специалисты-экологи рекомендуют жителям города не препятствовать вырубке поражённых карантинным вредителем деревьев, а осмотреть зеленые насаждения на придомовых территориях, обратиться в управляющую организацию и принять срочные меры по уничтожению поражённых растений, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вредителя...» - сообщают в пресс-службе администрации города Владимира.Из позитивного: Под руководством главного садовника города Ирины Кузьменко сотрудники профильного управления мэрии совместно со специалистами регионального Управления федеральной службы судебных приставов высадили «живую изгородь» из 200 кустов пузыреплодника пурпурного в парке Добросельский.Фото: Архив ГТРК "Владимир"