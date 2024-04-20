На улице Белоконская заброшенное здание не перекрыто для входа посторонних.

Согласно сообщению пресс-службы Народного фронта, дом №4 на Белоконской заброшен. Ранее там находилась котельная. Совсем рядом со строением расположены образовательные учреждения.В ходе осмотра выяснилось, что в заброшенное здание проход открыт любому желающему. Препятствия для нежеланных посетителей отсутствуют, как и предупреждающих табличек.