Вдове погибшего сотрудника МУП «Гороховецкий водоканал» выплатят 600 тысяч рублей по мировому соглашению.

Согласно информации объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции, работник МУП «Гороховецкий водоканал» 2 августа 2023 года умер. В машинном зале поднялся уровень вод, из-за чего стало невозможно дышать в помещении. Двое сотрудников пострадали, один из них умер от отравления угарным газом.Овдовевшая женщина оценила моральный ущерб в миллион рублей. В ходе заседания стороны заключили мировое соглашение. Согласно договору, ответчик должен пострадавшей в качестве компенсации 600 тысяч.