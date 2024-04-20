В Кольчугинском районе произошёл страшный инцидент во время распития алкогольных напитков.

В январе этого, 2024 года в селе Новобусино Есиплеевского района произошёл инцидент. Братья 36 и 40 лет поссорились во время совместной попойки. Младший, согласно информации Следственного Комитета по Владимирскому региону, нанёс не менее десятка ударов руками и ногами, а также несколько раз деревянным поленом по старшему родственнику.Пострадавший скончался на месте. Полено со следами крови обвиняемый бросил в незажённую печь. Уголовное дело разбирал городской суд Кольчугино.Обвиняемого признали виновным в умышленном причинении тяжких телесных, которое повлекло за собой смерть по неосторожности. Суд назначил наказание в виде семи лет и шести месяцев в тюрьме строгого режима.