Организаторам подпольных азартных игр из деревни Петушинского района вынесли приговор.

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в деревне Глубоково двое мужчин основали казино в арендованном помещении. «Игровой клуб» отремонтировали, технику оснастили специальным программным обеспечением, наняли сотрудников.Допуск в казино был исключительно по приглашению, а новых клиентов привлекали за счёт специальных устройств. Сервис, как отмечают в прокуратуре, также был на высоте. Предприятие закрыли силовики через четыре месяца работы.Петушинский районный суд назначил наказание в виде отбывания в тюрьме один год и шесть месяцев условно. Также один из организаторов должен выплатить штраф в размере 300 тысяч, второй – 500 тысяч.