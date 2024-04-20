«Яркие линии — безопасные дороги»: владимирские дорожники наносят термопластиковую разметку. ГБУ...

«Яркие линии — безопасные дороги»: владимирские дорожники наносят термопластиковую разметку.ГБУ «Владупрадор» напоминает, что дорожная разметка - это важный элемент безопасности на региональных и межмуниципальных дорогах. Она помогает водителям ориентироваться, разделяет транспортные потоки и предотвращает аварии.Сообщается, что разметку начали наносить на городских, региональных и межрегиональных дорогах Владимирской области.«… Такие работы уже стартовали в Судогодском районе на автодороге Владимир - Муром - Арзамас и в Суздальском районе на автодороге Владимир - Юрьев-Польский -Переславль-Залесский...» - информируют в пресс-службе ГБУ «Владупрадор».Отмечается, что разметка из термопластика устойчива к истиранию и воздействию погодных условий, что обеспечивает ее длительный срок службы.Важно: Яркие цвета разметки хорошо видны как днем, так и ночью, что повышает безопасность движения.И при этом технология нанесения термопластика позволяет быстро обновлять разметку на больших участках автодорог.Фото: https://vk.com/uprdor33