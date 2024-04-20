Жителей Владимирской области ожидает аномальное потепление на фоне пониженного атмосферного...

Жителей Владимирской области ожидает аномальное потепление на фоне пониженного атмосферного давления.Потепление начнется с воскресенья (21 апреля) и продолжится в начале следующей недели. Об этом предупреждают синоптики Гидрометцентра России.22 апреля возможно температура опять приблизится к отметке 20 градусов. Местами пройдут небольшие дожди.Что касается завтрашнего дня - 21 апреля, то днём во Владимире (и во Владимирской области) воздух прогреется до +16°С.Атмосферное давление с 758 опустится до 750 мм ртутного столба. Ожидается восточный ветер, 6-7 метров в секунду. Ночью температура опустится до +4°С.По мере прохождения циклона на северо-восток дождь ослабеет, 21-22 апреля прогнозируется облачная погода с прояснениями.Народный прогноз погоды на 21 апреля:Если 21 апреля день погожий - лето будет тёплым, без катаклизм.Взошла красная луна — ждите тепло и грозы.Туман и ненастье 21 апреля — к холодному и дождливому лету.Фото: Simon Berger on Unsplash (фотосток)