Жителей Владимирской области ожидает аномальное потепление на фоне пониженного атмосферного...
Жителей Владимирской области ожидает аномальное потепление на фоне пониженного атмосферного давления.
Потепление начнется с воскресенья (21 апреля) и продолжится в начале следующей недели. Об этом предупреждают синоптики Гидрометцентра России.
22 апреля возможно температура опять приблизится к отметке 20 градусов. Местами пройдут небольшие дожди.
Что касается завтрашнего дня - 21 апреля, то днём во Владимире (и во Владимирской области) воздух прогреется до +16°С.
Атмосферное давление с 758 опустится до 750 мм ртутного столба. Ожидается восточный ветер, 6-7 метров в секунду. Ночью температура опустится до +4°С.
По мере прохождения циклона на северо-восток дождь ослабеет, 21-22 апреля прогнозируется облачная погода с прояснениями.
Народный прогноз погоды на 21 апреля:
Если 21 апреля день погожий - лето будет тёплым, без катаклизм.
Взошла красная луна — ждите тепло и грозы.
Туман и ненастье 21 апреля — к холодному и дождливому лету.
Фото: Simon Berger on Unsplash (фотосток)