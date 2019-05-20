Полицейские и общественники в Камешковском, Киржачском, Ковровском и Кольчугинском районах провели со школьниками спортивные мероприятия.

В рамках всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники полиции тридцать третьего региона совместно с членами Общественных советов при территориальных органах МВД России на районном уровне организовали для школьников спортивные мероприятия.В межмуниципальном отделе МВД России «Ковровский» полицейские и общественники рассказали учащимся школы № 2 районного центра о пользе зарядки и на своем примере продемонстрировали отличную физическую форму. Спортивную разминку с девчонками и мальчишками провели сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Стражи порядка показали детям элементы рукопашного боя и боевые приемы борьбы, а также провели тест-тренинги. Затем для ребят была организована эстафета, в ходе которой ученики преодолевали различные препятствия. Большой интерес у участников мероприятия вызвали эффектные выступления, подготовленные полицейскими-кинологами. Дети увидели, как четвероногие помощники полицейских обнаруживают по запаху взрывчатые вещества, задерживают и конвоируют правонарушителей.В одной из школ Камешковского района сотрудники Отдела ГИБДД провели с учениками веселую спортивную игру, в ходе которой ребята вспомнили основные правила поведения на дороге, а затем совместно с полицейскими сделали спортивную разминку.Сотрудники Отделения МВД России по Киржачскому району совместно с общественниками провели с учащимися школы № 3 районного центра урок по физической культуре и командные соревнования. Гости рассказали детям о том, как занятия спортом помогают сохранить здоровье и почему в профессии полицейского важна хорошая физическая форма.В Кольчугинском районе сотрудники полиции и члены общественного совета провели «Веселые старты» для учащихся начальных классов, рассказали детям о пользе здорового образа жизни. В завершение мероприятия полицейские вручили победителям заслуженные награды.