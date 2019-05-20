В районе Марьино начата проверка дренажной системы. После того, как на детской площадке маленькая девочка едва не погибла, провалившись в колодец, коммунальщики проводят дополнительное укрепление люков. Нам удалось поговорить с подростком, который героически спас попавшего в беду ребенка. В МЧС, кстати, сегодня заявили, что собираются его наградить.

В районе Марьино начата проверка дренажной системы после того, как на детской площадке маленькая девочка едва не погибла, провалившись в колодец. Коммунальщики проводят дополнительное укрепление люков. Нам удалось поговорить с подростком, который героически спас попавшего в беду ребенка. В МЧС, кстати, сегодня заявили, что собираются его наградить."Тут много ссадин, тут маленький ушиб", — показывает мальчик синяки. Ничего особенного в своем поступке двенадцатилетний Дима не видит. Просто в тот момент иначе поступить не мог. На волоске — жизнь маленькой девочки — это все, о чем он тогда мог думать.— Было трудно взять девочку, потому что в колодце не было никакого света. Голова кружилась от крика ребенка, от замкнутого пространства, боялся не удержать ее, — рассказывает маленький герой Дмитрий Мешков.За всем происходящим наблюдали друзья Димы:— Дима мог сорваться и упасть в воду вниз головой.Пойти на такой рискованный шаг решили мужчины, которые в момент чрезвычайного происшествия оказались рядом. Они никак не могли помочь девочке — взрослому человеку в узкое пространство не пролезть. Обратились к Диме и он согласился. Вниз головой, над трехметровой ямой с водой, мальчик провисел почти 5 минут.Как только детей вытащили на поверхность, спасатели кинулись обогревать девочку. В ледяной воде малышка промерзла и промокла насквозь. Согревали специальным термопокрывалом. Диму хвалили, благодарили, даже пытались дать мальчику денег, но он отказался.Сейчас на месте происшествия — целый десант проверяющих."То, что случилось, это результат, скорее всего, вандальных действий, потому что крышки всегда закрыты, ежедневно у нас совершает обход мастер участка", — прокомментировал заместитель генерального директора эксплуатирующей организации Александр Хабаров.Вот так выглядит тот самый обход парка — люди в форме наблюдают за порядком издалека, а при нашем появлении и вовсе убегают:— Вы охрана?— Нет!Открыть крышку злосчастного люка не так-то и просто. На то, чтобы открутить все болты, даже с помощью шуроповерта, потребуется несколько минут.После этого эксперимента версия с вандализмом кажется несостоятельной. Причина, по которой двухлетняя девочка провалилась в дренажную систему, возможно, просто халатность."Вода уходит через трубу и сливается, соответственно, в дренаж. Когда достигает определенного уровня, подъезжает машина, откачивает воду и опять закрывает", — говорит Александр Хабаров.Видимо, крышку забыли закрыть, когда из трубы выкачивали воду."Вот эта крышка, она легкая, пластиковая, не была закреплена ничем. То есть, если ее ребенок заденет ногой, она просто сваливается и все", — делится мнением очевидец произошедшего.Детская площадка буквально окружена такими люками. Они здесь через каждые 5-10 метров, ничем не огорожены и в траве их очень трудно заметить.Оба ребенка, к счастью, не пострадали. Коммунальщики после случившегося решили установить в трубах еще и дополнительные внутренние крышки.