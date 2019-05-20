Популярная 53-летняя супермодель Синди Кроуфорд выложила в свой Instagram новый пост. Он буквально шокировал подписчиков.

Популярная 53-летняя супермодель Синди Кроуфорд выложила в свой Instagram новый пост. Он буквально шокировал подписчиков.На днях женщина уже удивила подписчиков провокационным кадром. Суть фотографии заключалась в непрерывной борьбе с углеводами. На нем загорелая Кроуфорд в белье усердно разрывает буханку хлеба.После этого в сети появился новый снимок. Звезда подиума решила показать свое лицо без профессионального грима, пишет . На своей странице в Instagram супермодель выставила фотографию на фоне деревьев в серой спортивной толстовке с капюшоном на голове, с чашкой чая в руках и без грамма косметики.Подписчики были в шоке от увиденного. Многие, вероятно, думали, что после регулярного использования профессионального грима, кожа Кроуфорд оставляет желать лучшего. А на деле у женщины оказался идеальный тон, практически нет морщин и отсутствуют какие-либо высыпания на лице, плюс ко всему у нее подтянутый овал лица.Поклонники модели начали осыпать ее комментариями под фото. Многие поблагодарили женщину за честность. "Так важно знать, что мы все живые люди и никто не рождается с накрашенными губами", – отметила одна из подписчиц."Некоторые женщины красивы во все времена и в любом возрасте", – восторженно написала фанатка.