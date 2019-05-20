Актер и режиссер Мэтью Макконэхи наконец-то получил аттестат об окончании школы. Выпускной состоялся в пятницу, 17 мая, в Longview High School, которую Макконэхи закончил 31 год назад. Вместе с выпускниками 2019 года, аттестат получил и знаменитый выпускник 1988-го.

Актер и режиссер Мэтью Макконэхи наконец-то получил аттестат об окончании школы. Выпускной состоялся в пятницу, 17 мая, в Longview High School, которую Макконэхи закончил 31 год назад. Вместе с выпускниками 2019 года, аттестат получил и знаменитый выпускник 1988-го."Доказательство!" — сказал Макконэхи со сцены, получив аттестат.Представительница школы Лонгвью Элизабет Росс позже объяснила местной газете Longview News-Journal, почему Макконэхи так и не получил диплом в 1988-м. По традиции на выпускном школьникам вручают лишь обложку от аттестата, а сам фактический документ они получают позже. Однако Макконэхи, сразу поступивший в техасский университет, за своим свидетельством об окончании школы так и не явился.Макконэхи снялся в более чем 50 фильмах, в том числе "Волк с Уолл-стрит", "Настоящий детектив" и "Интерстеллар". Обладатель более 40 наград, в том числе премии "Оскар" за фильм "Далласский клуб покупателей" в номинации "Лучшая мужская роль"-2014.